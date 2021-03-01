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Райффайзенбанк назначен кастодианом депозитарных расписок «Ленты»

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Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» (МКПАО «Лента») назначила Райффайзенбанк кастодианом по программе своих глобальных депозитарных расписок, которые торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Акции международной компании, на которые выпущены расписки, также будут торговаться на Московской бирже.

Изменение кастодиального банка — одна из стадий процесса редомициляции кипрской LENTA PLC в Российскую Федерацию, которая была ободрена акционерами «Ленты» 22 июля 2020 года. Депозитарием программы выступает Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA).

«Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач крупных компаний. Мы имеем большой опыт работы с программами депозитарных расписок на российском рынке, обеспечивая скорость конвертации расписок и защиту прав инвесторов. Мы благодарны компании “Лента” и DBTCA за доверие и желаем им успехов»,— сказала Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка.

АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениий, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец 2020 года под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м. Компания располагает 13 распределительными центрами по всей России. «Лента» торгуется на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже под тикером «LNTA».

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