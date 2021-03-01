«Магнит» занял 11-е место в рейтинге самых экологичных компаний РФ

Розничная сеть «Магнит» заняла 11-е место в рейтинге самых экологичных компаний, составленный Forbes.

Оценка производилась по четырем категориям: «Снижение вреда», «Экологическая политика», «Использование ресурсов» и «Экспертная оценка». Прежде чем сравнивать компании по первым трем метрикам, авторы исследования также разделили их по отраслям, внутри них и проводили сравнение.

Компании оценивались, исходя из уровней и динамики выбросов парниковых газов, оксида азота и диоксида серы, а также величины выплат за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, учитывались расходы компании на охрану окружающей среды в отношении к выручке, а также потребление воды и электроэнергии, рациональное расходование природных ресурсов.

По итогам рейтинга «Магнит» набрал 51,9 баллов. Самый большой результат ритейлер получил в категории «Экологическая политика» - 85,6 баллов. За использование ресурсов компанию оценили на 50 баллов, за снижение вреда — на 51,9 баллов.

По данным сети, к 2025 году «Магнит» планирует на 30% сократить выбросы парниковых газов, на 25% — расход воды и энергии и обеспечить сбор и переработку 100% пластика в магазинах и распределительных центрах. Эксперты также отметили совместные проекты «Магнита» с Unilever, P&G, Henkel и Vakinoagro по сбору пластика и пластиковых крышек, а также совместные призывы с Фондом дикой природы и P&G переходить на стирку и мытье посуды при более низкой температуре и сокращать выбросы.

Лидерами рейтинга самых экологичных компаний Forbes назвал компании Mars (60,9 баллов), Сбербанк (59,3 балла) и основного конкурента «Магнита» - X5 Retail (58,1 балла).

Ранее, «Магнит» одной из целей в стратегии развития до 2025 года обозначил желание стать лидером по снижению воздействия на окружающую среду в сегменте розничной торговли в РФ и оказывать положительное влияние на качество жизни россиян. В частности, ритейлер планирует сделать 50% упаковки для собственных торговых марок и собственного производства перерабатываемой, многоразовой или компостируемой, достичь 100% сбора и переработки перерабатываемого пластика в собственных операциях, а также на 50% снизить пищевые отходы.

В 2019 году «Магнит» собрал 1,66 млн т отходов, половина из которых — непищевые. Всё вторсырье в объеме 0,42 млн тонн (картон, пленка, пластик) в полном объеме было отдано на переработку.

Алексей Белянин