Volkswagen Golf GTI получил юбилейную версию Clubsport 45

Volkswagen Golf GTI Clubsport 45. Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI Clubsport 45. Фото: Volkswagen

Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, передний бампер с массивным сплиттером, спортивную выхлопную систему с двойными патрубками увеличенного размера, массивным спойлером, 19-дюймовыми колесными дисками и черными наклейками на передних дверях. В салоне появились новые спортивные сиденья и красная прострочка обивки.

Новый Golf GTI Clubsport оснащается 300-сильным бензиновым 2-литровым турбомотором, который сочетается с 7-диапазонным «роботом» DSG. Модификация получила электронноуправляемую блокировку дифференциала на передней оси, новые пружины и амортизаторы, а также усиленные тормоза.

Версию Clubsport 45, посвященная 45-летию модели Volkswagen Golf GTI, отлияается черным декором крыши и спойлера, шильдиками и эмблемами спецверсии, а также опциональным пакетом Race, включающим в себя черно-красные 19-дюймовые колесные диски, спортивную выхлопную систему и снятый ограничитель максимальной скорости.

Напомним, премьера нового поколения Volkswagen Golf GTI состоялась в начале 2020 года, а версия Volkswagen Golf GTI Clubsport была показана в октябре прошлого года.