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Фонд капремонта готов потратить 4,9 млн рублей на транспортные услуги

Фонд капремонта Пермского края объявил электронный аукцион на оказание автотранспортных услуг стоимостью 4,9 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, заказчику требуется оказать услуги по перевозке пассажиров и грузов легковыми автомашинами и микроавтобусом. Общая продолжительность транспортных услуг составит не более 5,5 тыс. часов. Точный объем услуг определяется по факту. Транспорт будет использоваться как в Перми, так и за пределами города. Срок оказания услуг — со дня заключения контракта до 1 декабря 2021 года. 

Аукцион состоится 12 марта. 

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