Спикер заксобрания намерен участвовать в выборах в краевой парламент

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих заявил о готовности участвовать в сентябрьских выборах в краевой парламент. «Считаю, что у меня очень добрые и хорошие взаимоотношения с моими избирателями. Это жители Еловского, Бардымского, Осинского, Чайковского районов. Есть еще немало вопросов и проблем на территориях, которые нам предстоит вместе решить»,— заявил господин Сухих в интервью Ura.ru.

Он добавил, что готов продолжить работу на посту председателя в новом созыве заксобрания, если это решение поддержат депутаты и губернатор Пермского края.

«Вести эти разговоры (о договоренностях с администрацией губернатора.— “Ъ-Прикамье”) преждевременно по одной причине: для того чтобы избраться спикером — надо сначала стать просто депутатом. Чтобы стать спикером законодательного собрания — надо провести в обязательном порядке согласование с губернатором и с командой. Предложить им, в том числе, свою программу и программу взаимодействия и эффективной работы»,— пояснил Валерий Сухих.