В Татарстане не будут снимать ограничения до конца мартовских праздников

Вопрос снятия ограничений по коронавирусу до окончания мартовских праздников в Татарстане не рассматривается. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач региона Марина Патяшина.

«Пока мы приняли решения в период мартовских праздников никаких ограничений не снимать, поэтому к этой теме вернемся после мартовских праздников», — отметила госпожа Патяшина.

По ее словам, если в данный момент снимать ограничения, то «все ринутся во все тяжкие». Поэтому она призвала дождаться привычного рабочего режима.

"Ъ-Казань"