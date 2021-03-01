В травмпункты Ярославля обратились 603 человека

В Ярославле в период с 26 по 28 февраля в городские травмпункты с различными травмами поступило 603 человека, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

По данным департамента, в травмпункт «Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» в период с пятницы по воскресенье поступило 477 человек, в травмпункт больницы имени Семашко - 126 человек.

В департаменте отметили, что в основном жители Ярославля обращались в больницу с переломами конечностей, ушибами и растяжениями связок.

Алла Чижова