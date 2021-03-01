«Евраз НТМК» поставит предприятиям ТМК более 160 тысяч тонн трубной заготовки

Компания «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК)» поставит предприятиям Трубной металлургической компании более 160 тыс. тонн катаной трубной заготовки до 2022 года, сообщила пресс-служба «Евраза». Компании заключили двухлетний контракт, предполагающий формульное ценообразование.

Основным потребителем продукции станет Синарский трубный завод (СинТЗ, входит в ТМК). «Заключенный контракт позволит обеспечить справедливое ценообразование на поставляемую продукцию и оптимально планировать загрузку производства трубной заготовки на ЕВРАЗ НТМК. Комбинат готов предоставить как стандартную заготовку для производства бесшовной трубы диаметром 120 мм, так и заготовку других диаметров в диапазоне 85-180 мм»,— сказал директор «Евраза» по продажам промышленного сортамента Дмитрий Барашков.

Михаил Мананников