Белорусский язык — для белорусов

Участники сессии Центрального Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической Советской Республики в Минске заслушали доклад Наркомпроса Всеволода Игнатовского.

Основная задача, поставленная перед наркоматом,— просвещение деревни, ликвидация безграмотности деревни. Для решения этой задачи открываются в большом числе школы, избы-читальни, детские дома. Издано 60 000 букварей.

В занятых поляками частях Белоруссии новые власти занимаются колонизацией и одновременно обвиняют Советскую власть в русификации белорусов. На самом деле народный комиссариат просвещения принимает самые решительные меры к тому, чтобы белорусское и еврейское население училось на своем родном языке. Преимущество должно отдаваться тому языку, на котором говорит большинство трудящихся. Белорусское крестьянство должно учиться на языке белорусском. Необходимо развить усиленную работу по подготовке школьных работников, которые могут вести преподавание белорусского языка. Трехгодичные курсы наробраза следует преобразовать в учреждения, готовящие работников просвещения на белорусском языке. Для подготовки работников просвещения на еврейском и русском языках будут созданы особые курсы. В школах 2-й ступени, на курсах инструкторских, в специальных высших учебных заведениях вводится преподавание белорусского языка как отдельного предмета.

Госиздательство приступает к изданию литературы на местных языках. Издание учебников, детского журнала, научно-популярной литературы на белорусском языке является ударной задачей. В Минске открывается театральная белорусская библиотека, ассигнуется фонд на выдачу премий за лучшие учебники на белорусском языке и пособия нуждающимся литераторам и ученым, работающим на местных языках.

Сообщение РОСТА о сессии ЦИК БССР было опубликовано в «Известиях» 8 февраля 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев