Бета-блокаторы в борьбе с каверномами Хорошо известное лекарство может получить новое применение

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции обнаружили, что пропранолол — бета-блокатор, который, в частности, эффективен в лечении младенческих гемангиом (infantile hemangioma), также можно использовать в терапии кавернозных пороков развития головного мозга.

Церебральные кавернозные мальформации (CCMs, кавернозные ангиомы, каверномы) — это поражения кровеносных сосудов в головном мозге или других местах, вызванные спонтанными или наследственными генетическими изменениями. Пациентам с каверномами необходимо медикаментозное лечение, так как сосудистые пороки часто рецидивируют в наследственную форму заболевания, а операции на мозг сопряжены с высокой опасностью.

«До этого момента для таких пациентов не существовало медикаментозного лечения, поэтому наши результаты для них могут быть чрезвычайно важны»,— считает Питра Магнуссон из университетского отделения иммунологии, генетики и патологии.

Бета-блокаторами, такими как пропранолол, обычно лечат кардиоваскулярные болезни и состояния: высокое давление, стенокардию, мигрени и пр. Также его можно использовать в лечении гемангиом (клубничный невус, мальформация кровеносных сосудов у детей) и, возможно, против кавернозных деформаций сосудов.

В сотрудничестве с учеными из Шведского университета сельскохозяйственных наук, Института молекулярной онкологии FIRC и Института фармакологических исследований Марио Негри в Италии команда изучила, как пропранолол влияет на возникновение сосудистых поражений ССМs.

«Мы изучали мышей с сосудистыми аномалиями в мозге и каверномами, которые соответствовали наследственной форме заболевания у людей. Им давали пропранолол в питьевой воде, и мы видели, что ангиомы становились все меньше и меньше, кровеносные сосуды функционировали лучше, а контакты между клетками улучшились»,— говорит Магнуссон.

Доза бета-блокатора, которую получали мыши, была эквивалентна той, которой лечат людей. При помощи электронного микроскопа ученые детально изучили, как препарат влияет на деформацию сосудов. Результат показал, что лекарство может быть использовано для уменьшения и стабилизации сосудистых поражений, а также может стать потенциальным лекарством для лечения CCMs.

«Что делает исследование особенно интересным, так это то, что прямо сейчас в Италии проводится клиническое исследование: пациенты с CCMs должны пройти двухлетнее лечение пропранололом. В течение этого периода их наблюдают при помощи магнитно-резонансной томографии кровеносных сосудов, чтобы увидеть, как происходят пороки развития»,— говорит профессор Элизабетта Деяна из департамента иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета и IFOM в Италии.

Анастасия Синюкова