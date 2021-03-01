Главу машиностроительного завода Новосибирска будут судить за невыплату зарплаты

Новосибирское управление Следственного комитета РФ (СКР) направило на рассмотрение суда дело гендиректора ООО «Завод сибирского технологического машиностроения "Эмур"», которому предъявлено обвинение в невыплате зарплаты и сокрытии средств от уплаты налоговой недоимки (ст. 145.1 и ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова.

По материалам дела, с февраля 2019-го по ноябрь 2020 года топ-менеджер не выплачивал зарплату 93 сотрудникам предприятия, задолжав им в общей сложности около 34 млн руб.

При этом в указанный период, как установили следователи, на счетах компаний, подконтрольных гендиректору, находилось свыше 106,5 млн руб.

Из них только 15 млн руб. он расходовал, чтобы частично рассчитаться с коллективом.

Кроме того, с января 2018-го по февраль 2019 года гендиректор, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере почти 20 млн руб. и выставленных инкассовых поручениях на расчетных счетах ООО, сокрыл от налоговых органов 60 млн руб.

Илья Николаев