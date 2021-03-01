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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Главу машиностроительного завода Новосибирска будут судить за невыплату зарплаты

Новосибирское управление Следственного комитета РФ (СКР) направило на рассмотрение суда дело гендиректора ООО «Завод сибирского технологического машиностроения "Эмур"», которому предъявлено обвинение в невыплате зарплаты и сокрытии средств от уплаты налоговой недоимки (ст. 145.1 и ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова.

По материалам дела, с февраля 2019-го по ноябрь 2020 года топ-менеджер не выплачивал зарплату 93 сотрудникам предприятия, задолжав им в общей сложности около 34 млн руб.

При этом в указанный период, как установили следователи, на счетах компаний, подконтрольных гендиректору, находилось свыше 106,5 млн руб.

Из них только 15 млн руб. он расходовал, чтобы частично рассчитаться с коллективом.

Кроме того, с января 2018-го по февраль 2019 года гендиректор, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере почти 20 млн руб. и выставленных инкассовых поручениях на расчетных счетах ООО, сокрыл от налоговых органов 60 млн руб.

Илья Николаев


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