Жителю Волгоградской области грозит пожизненное лишение свободы за убийство девочки

В Волгоградской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

Как сообщили в СУ СКР, 4 ноября 2020 года в Клетском районе области обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своей знакомой. Мужчину встретила 10-летняя девочка, так как хозяйки дома не оказалось. Под предлогом отправиться на поиски матери злоумышленник, предположительно, увел девочку в лесополосу, расположенную на окраине населенного пункта, где подверг ее сексуальному насилию, а затем задушил.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Волгоградской области. За содеянное злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай