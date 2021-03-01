На Дону инспектор ДПС получил условный срок за получение взятки

Белокалитвинский городской суд признал виновным инспектора ДПС Сергея Лукашова в получении взятки (ч. 3 ст.290 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также со штрафом в 20-кратном размере взятки в сумме 700 тыс. руб. в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 12 апреля 2020 года Лукашов во время дежурства остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Инспектор потребовал от мужчины взятку в 35 тыс. руб. за не привлечение гражданина к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). После этого мужчина передал Лукашову требуемую сумму.

Наталья Шинкарева