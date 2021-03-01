В Татарстане подтвердили 52 новых случая COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. Три из них оказались завозными, еще 49 — контактными. 18 человек доставлены в больницы, еще 34 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Среди новых заболевших — 24 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 23 новых случая, в Набережных Челнах — восемь, в Дрожжановском и Зеленодольском районах — по четыре, в Нижнекамском — три, в Буинском, Высокогорском, Лениногорском — по два, в Кайбицком, Кукморском, Лаишевском и Тукаевском — по одному.

Всего на сегодняшний день в Татарстане выявили 18 029 случае COVID-19. Выздоровели 14 585 человек, в том числе десять за минувшие сутки. Скончались 333 пациента.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"