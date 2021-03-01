За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 828 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 828 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 212,07 тыс. человек. Из них выздоровели 191,14 тыс. (613 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 12: в Курской и Тамбовской областях скончались по три человека, в Белгородской, Липецкой и Орловской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 4 074 пациента с коронавирусом.

В Белгородской области — 93 новых диагноза (всего 31,54 тыс.). Выздоровели 25 человек (всего 28,81 тыс.). За все время пандемии скончались 477 пациентов.

В Воронежской области — 293 новых диагноза (всего 68,16 тыс.). Выздоровели 298 человек (всего 62,04 тыс.). За все время пандемии скончались 1 877 пациентов.

В Курской области — 128 новых диагнозов (всего 30,85 тыс.). Выздоровели 97 человек (27,53 тыс.). За все время пандемии скончались 444 пациента.

В Липецкой области — 107 новых диагнозов (всего 24,77 тыс.). Выздоровели 50 человек (21,27 тыс.). За все время пандемии скончались 426 пациентов.

В Орловской области — 89 новых диагнозов (всего 30,36 тыс.) Выздоровели 94 человека (27,34 тыс.). За все время пандемии скончались 430 пациентов.

В Тамбовской области — 118 новых диагнозов (всего 26,39 тыс.). Выздоровели 49 человек (24,12 тыс.). За все время пандемии скончались 333 пациента.

Александр Прытков