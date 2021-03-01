В Новоузенске Саратовской области построят поликлинику и инфекционное отделение

Новая поликлиника и инфекционное отделение появятся в Новоузенске Саратовской области в рамках программы модернизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Поликлинику планируется построить на 425 посещений в смену, новое здание будет располагаться на территории больничного городка. Также в городе появится новое инфекционное отделение на 44 койки, соответствующее всем требованиям и стандартам. Оно поможет значительно укрепить и расширить возможности существующей инфекционной службы в районе, отмечают в минздраве.

Кроме того, в Новоузенском районе в 2021 году проведут капитальный ремонт Дмитриевской врачебной амбулатории, которая обслуживает жителей четырех сел: Дмитриевки, Кубанки, Облива и Алексеевки.

Мария Шахрай