01 марта, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

В Новоузенске Саратовской области построят поликлинику и инфекционное отделение

Новая поликлиника и инфекционное отделение появятся в Новоузенске Саратовской области в рамках программы модернизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Поликлинику планируется построить на 425 посещений в смену, новое здание будет располагаться на территории больничного городка. Также в городе появится новое инфекционное отделение на 44 койки, соответствующее всем требованиям и стандартам. Оно поможет значительно укрепить и расширить возможности существующей инфекционной службы в районе, отмечают в минздраве.

Кроме того, в Новоузенском районе в 2021 году проведут капитальный ремонт Дмитриевской врачебной амбулатории, которая обслуживает жителей четырех сел: Дмитриевки, Кубанки, Облива и Алексеевки.

Мария Шахрай


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Реклама

Профиль пользователя