«Горзеленхоз» закупит рассаду цветов в 2,9 раза дешевле начальной цены

МБУ «Горзеленхоз» Уфы по итогам аукциона заключит контракт поставки рассады цветов с ООО «Агророст», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 85,85 млн руб. в 2,9 раза дешевле — за 29,26 млн руб. Второй участник, Николай Ананьин из Волгоградской области, готов был исполнить контракт за 29,69 млн руб. (в 2,89 раза дешевле начальной цены). Еще три участника, ООО «Артеведе» из Свердловской области (принадлежит Дарье Склеминой), ООО «Цветоград» из Тульской области (принадлежит Нине Лепехиной и Евгению Стынке) и Арсен Устарханов из Тюменской области, предложили исполнить контракт соответственно за 49,43 млн (дисконт 42,42%), 61,45 млн (28,42%) и 68,68 млн руб. (дисконт 20%).

По условиям контракта, с 29 апреля по 3 июня необходимо поставить «Горзеленхозу» 2,09 млн кустов рассады 211 видов цветов.

Майя Иванова