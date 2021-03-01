На Ставрополье следователи проводят проверку после взрыва газа в жилом доме

Следствие начало проверку после взрыва газа в одном из многоквартирных домов в Изобильненском городском округе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, утром 1 марта в поселке Рыздвяный в одной из квартир дома произошел взрыв газа. В результате жилец квартиры, 33-летний мужчина был доставлен в больницу с ожогами, еще 23 человека были эвакуированы. «Сейчас следователь СКР провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев, назначил ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева