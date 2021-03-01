Все виды охоты запретили в Кузбассе

Власти Кузбасса запретили с 1 марта все виды охоты. Ограничение временное и будет действовать до 4 апреля, сообщила пресс-служба департамента по охране объектов животного мира региона.

Запрет вводится для сохранения популяции диких животных. Кроме того, будет проведен учет охотничьих ресурсов для того, чтобы установить лимиты на добычу зверей.

За соблюдением ограничений будут следить сотрудники департамента, ГИБДД, Гостехнадзора и полиции. За нарушение предполагается административный штраф до 4 тыс. руб. При этом возможна конфискацией орудий охоты и лишение права на охоту до двух лет. «Если же браконьер успел добыть животное, то предусмотрено уже уголовное наказание, штраф может вырасти до миллиона руб., предусмотрено и лишение свободы»,— говорится в сообщении.

Екатерина Лукашевич