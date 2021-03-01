В Краснодарском крае за сутки умерло 15 человек с подтвержденным коронавирусом

По состоянию на утро 1 марта в пяти муниципалитетах региона зафиксировано 15 детальных случаев у пациентов с диагностированным коронавирусом.

Больше всего смертей в Сочи – на курорте умерло пять местных жителей, среди них - трое женщин и двое мужчин в возрасте от 75 до 86 лет. В Армавире умерли трое – мужчины 80 и 93 лет и женщина 65, все – местные жители. Также три летальных случая зафиксированы в Крымском районе - жители Абинского района, Новороссийска и Геленджика в возрасте от 56 до 77 лет. В Тихорецком районе умерли местный мужчина (72 года) и житель Кавказского района (71 год). В Лабинском районе скончались жительница Мостовского района (81 год) и житель Армавира (83 года).

У всех пациентов наблюдалась двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в регионе умерло 1944 человека с COVID-19.

Ольга Логинова