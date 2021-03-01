В Ярославской области еще 136 человек заболели коронавирусом и четверо скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1938, 1954 и 1958 годов рождения, и мужчина 1963 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 136 новых случая заражения COVID-19. За это же время 161 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 1 марта, в области выявлено 32944 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 31334 человека выздоровели. 408 больных умерли. В больницах находятся 889 человек, из них 511 — с установленным диагнозом COVID-19 и 378 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 17072 человека. На втором месте Рыбинск — 3633 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1757 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 227, 225 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2504 теста на коронавирус. Карантин установлен для 6498 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов