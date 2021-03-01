За сутки в Ростовской области выявлено 286 случаев коронавируса

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 286 случаев, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 93. В Таганроге, Зерноградском и Неклиновском районах зафиксировано по 12 случаев, в Азовском, Багаевском, Егорлыкском и Семикаракорском районах — по девять, в Азове, Новочеркасске, Каменском и Матвеево-Курганском районах — по восемь, в Гуково, Новошахтинске, Мясниковском, Октябрьском и Сальском районах — по семь, в Батайске и Белокалитвинском районах — по шесть. По пять новых случаев выявлено в Волгодонском и Миллеровском районах, по четыре — в Шахтах и Аксайском районах, по три — в Мартыновском, Тацинском, Усть-Донецком, Цимлянском и Шолоховском районах, по два — в Донецке и Морозовском районе, по одному — в Каменске-Шахтинском, Верхнедонском, Кагальницком, Константиновском и Милютинском районах.

За прошедшие сутки в области вылечились 305 человек.

По состоянию на утро 1 марта количество инфицированных в области превысило 73,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1745. Коэффициент распространения инфекции — 0,91. За весь период пандемии выздоровели более 63,7 тыс. человек, умерли 3 115 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева