На Кубани за последние сутки выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 1 марта на территории Краснодарского края зафиксировано 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации оперативного штаба региона, заболели 87 женщин и 63 мужчины в возрасте от 8 лет до 91 года, в том числе - двое детей.

В Краснодаре зафиксированы 43 случая заражения, в Сочи – 21, в Армавире заболели 14 человек. По девять случаев выявлено в Новороссийске и Тихорецком районе, в Анапе – семь, в Кавказском районе – шесть. По пять заразившихся в Апшеронском, Новопокровском, Отрадненском, Выселковском, Динском районах. Три человека заболело в Геленджике, по два – в Красноармейском, Белоглинском, Белореченском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Наименьшее количество заразившихся - в Староминском, Гулькевичском и Новокубанском районах, здесь выявлено по одному случаю.

В медучреждениях края находятся 1152 человека с подтвержденным COVID-19, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 86 пациентов, еще двое – на ЭКМО, 2254 пациента лечатся на дому.

Ольга Логинова