В Новосибирской области уменьшилось количество больных наркоманией

За прошедший год на территории Новосибирской области на 15,5% уменьшилось количество больных наркоманией. Как уточнил главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального минздрава Равиль Теркулов, их количество, по сравнению с 2019 годом, снизилось с 5 112 до 4 321 человека.

«Употребление с вредными последствиями так же снизилось на 12,9%. Что касается структуры, то она сохраняется. Опийная группа в 2019 и 2020 года составляла по 35%, канабис — 30% к 32%. В 2020 году почти у 59% лиц было выявлено инъекционное употребление, в 2020 году — у 57%»,— рассказал господин Теркулов.

Согласно данным заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Алексея Машьянов, в прошлом году зафиксировано 2 165 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 1 873 преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, остальные — связаны со сбытом наркотических средств. «Пандемия особ не повеяла, преступления совершались как и в период оградительных мер, так и без них»,— добавил господин Машьянов.

Артем Шпек