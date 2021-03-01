Корпорация «Ак Барс» создаст судостроительный кластер в ПФО

Татарстанская корпорация «Ак Барс» намерена создать промышленный судостроительный кластер на территории ПФО. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на гендиректора предприятия Рената Мистахова.

По его словам, в данный момент такой проект отрабатывается со всеми субъектами округа на предмет подписания соглашений и возможности поставки оборудования и комплектующих на строящиеся заказы с целью удешевить цену поставляемого на корабль оборудования.

«Возможность такой федеральной поддержки есть. В рамках "конечника" в виде, например, завода имени Горького мы хотим судостроительный кластер создать», — отметил господин Мистахов.

По его утверждению, за счет создания кластера будут решены сразу две задачи: промышленность будет загружена заказами, а регионы смогут обновить парк речных судов.

"Ъ-Казань"