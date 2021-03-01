Депутатам могут напомнить об обещаниях

Вячеслав Володин предложил юридически оформлять предвыборные обещания депутатов. Спикер Госдумы считает, что это поможет улучшить работу парламента. По его словам, некоторые кандидаты делают популистские заявления, а потом забывают о взятых обязательствах перед избирателями. А с принятием новой нормы граждане смогут «спросить со своих представителей в Госдуме» за данные обещания. Это право может быть закреплено в законе о статусе депутата. “Ъ FM” обсудил предложение с представителями всех думских фракций. Их реакция — в материале Ивана Якунина.

Словосочетание «обещания депутатов» уже превратилось в мем. В соцсетях после инициативы Володина напомнили, что партия власти уже описывала красочное будущее России, в котором средняя зарплата составит $3 тыс., каждый будет получать долю от использования природных богатств, а визовый режим с Евросоюзом падет. Поэтому член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в перспективы новой идеи не верит:

«Все ерунда. Как болтали, так и будут болтать, как не выполняли, так и не будут выполнять. Но если главное действующее лицо не выполняет то, что говорит, какие могут быть юридические нормы у каких-то там депутатов, статус которых сегодня уничтожен, низложен? Депутаты даже не могут проверить исполнение бюджета. У нас есть механизм депутатского запроса, на них плюют все. Президенту вообще нельзя даже депутатский запрос направить, только письмо, которое он не рассматривает. Это все от лукавого, для того чтобы просто поговорить».

Непонятно, что именно считать обязательством депутата. Допустим, в штаб к кандидату приходит россиянин и жалуется на плохую дорогу. Народный избранник не обязан гарантировать скорый ремонт, он может пообещать «разобраться», направит несколько писем, получит ответ и отчитается, что сделал все возможное. Но такие лазейки надо пресекать, уверен член президиума генерального совета «Единой России» Сергей Боярский: «Действительно, многие вещи зависят не только от депутата, но напрямую от его активности. Если очень захотеть, появится и дорога, и будут выделены деньги из бюджета региона. Понятно, что у всех депутатов разные возможности, у регионов разные возможности, но идея сама по себе правильная.

Вполне может быть, что это несколько охладит пыл тех, кто очень любит раздавать обещания лихо, не опираясь абсолютно на фундамент их возможной реализации. Тогда картина предвыборной борьбы будет более честная и прозрачная».

Тогда следующий вопрос: как наказывать тех, кто свои обещания не исполнил? Боярский говорит, что самая страшная санкция — это «голоса избирателей». Но в таком случае вряд ли нужна новая инициатива — система и сейчас так устроена. Такие наказания, как понижение зарплаты, лишение мандата и показательные комиссии, собеседники “Ъ FM” не поддержали. Все это будет сложно прописать юридически, говорит руководитель президиума фракции ЛДПР Игорь Лебедев:

«Ну какой механизм можно придумать? Если не выполним обещание, расстрел, снятие полномочий? У нас, например, КПСС обещало всем построение коммунизма в стране и светлое будущее. Выполнили, не выполнили, непонятно. Доказывать, что кандидат не выполнил свое обещание, я не понимаю, кто будет. Коллеги-депутаты, специально созданная комиссия при Госдуме, следственные органы, прокуратура, полиция? Избиратели будут собираться кучкой и доказывать, что кандидат не выполнил? Сказать можно что угодно, а вот как воплотить это в жизнь, я не представляю».

В итоге к вечеру воскресенья жар вокруг этой дискуссии сильно угас. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что депутаты могут просто публиковать отчеты о проделанной работе и сами там указывать, какие обещания они давали и каких успехов достигли. Этого вполне достаточно, соглашается вице-спикер Госдумы, от фракции «Справедливая Россия» Игорь Ананских:

«Думаю, что вводить санкции, наверное, все-таки неправильно, какие-то финансовые или лишение мандата. Нужно просто чтобы отчетность человек предъявлял, что он сделал, чтобы те инициативы, о которых он говорил, будучи кандидатом, приняли форму закона. Например, не раз в пять лет, а раз в год. Тоже это будет хороший знак для избирателей: депутат выполняет то, что он обещал, или проходит время, а он ничего для этого не делает».

Выборы в Госдуму должны пройти уже через полгода. Некоторые собеседники “Ъ FM” считают, что идея Володина в теории может дать положительный результат, например, повысить явку. И тогда практику юридически фиксировать предвыборные обещания стоит распространить и на президентские выборы.