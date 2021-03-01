«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи для инвесторов, куда можно вложить миллион и более рублей? На прошлой неделе на глобальном рынке государственных облигаций наблюдалась максимальная распродажа. Причем это происходило и в Соединенных Штатах, и в еврозоне, и в Австралии, и российские облигации падали. Это очень важное событие, потому что рынок облигаций считается самым ликвидным в мире, и здесь нужно понимать, какие причины вызвали такую распродажу. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Олег Богданов: Центральные банки предпочитают не замечать общий уровень инфляции, находятся позади кривой, как говорят на рынке. То есть реальная ставка отрицательная, она ниже, чем уровень инфляции, и, естественно, инвесторы побежали с рынка облигаций. Плюс нулевые ставки вызвали отток средств со срочных депозитов у населения, причем это происходит и в еврозоне. В США наиболее активно срочные депозиты меняют на депозиты до востребования, это ухудшает пассивы банков, им сложнее оперировать на рынке облигаций. В результате ликвидность ухудшается, и доходности идут вверх. Рынок ставит на то, что неизбежно центральные банки обязаны будут повышать процентную ставку.

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