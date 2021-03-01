УФАС проверит рекламу кальянного магазина с изображением памятника «Тыл – фронту»

Управление ФАС России по Челябинской области изучает правомерность рекламы табачного магазина с изображением памятника «Тыл - фронту» в Магнитогорске. Факт использования одного из образов Великой Отечественной войны выявили антимонопольщики в ходе мониторинга интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Образ памятника «Тыл – фронту», являющегося частью триптиха, состоящего также из монументов «Родина-мать» и «Воин-освободитель», использовала сеть магазинов по продаже кальянов и табака Dymshop. По мнению Челябинского УФАС, использование символов и образов Великой Отечественной войны может являться оскорбительным для ветеранов и тружеников тыла.

Кроме того, с конца января 2021 года в закон «О рекламе» были внесены изменения, согласно которым к действующему запрету на рекламу табака, табачной продукции и изделий, курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, добавился также запрет на рекламу устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Вопрос о правомерности рекламы магнитогорского магазина Dymshop будет вынесен на обсуждение членов экспертного совета при Челябинском УФАС.