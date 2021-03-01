На Юге России выявили факт занижения стоимости крупной партии атлантического лосося

Таможенники зафиксировали факт занижения стоимости ввезенного товара, а именно атлантического лосося, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сказано в сообщении, ростовская компания заключила контракт с фирмой из Чили по закупке атлантического лосося, после чего осенью 2018 года на Новороссийский центральный таможенный пост на рефрижераторных судах прибыла партия замороженного атлантического лосося весом 100 т с заявленной стоимостью 52,5 млн руб. В результате проверки специалисты выявили, что реальная стоимость товара составляет более 68 млн руб. Кроме того, сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила около 1 млн руб. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Наталья Шинкарева