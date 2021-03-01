Ярославский ВУЗ задолжал предпринимателю 829 тысяч рублей

Один из ярославских вузов вернул долги ИП на общую сумму 829 тыс. руб. после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова, сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена. В сообщении отмечается, что высшее учебное учреждение дважды не выполнило свои обязательства перед ИП по госконтракту.

Сотрудники аппарата рассказали, что индивидуальный предприниматель дважды обращался за помощью к бизнес-омбудсмену. В первый раз в декабре 2020 года он жаловался на то, что заказчик, ярославский ВУЗ, затягивает приемку выполненных работ. Второе обращение было о том, что заказчик не оплачивает выполненные работы.

По словам предпринимателя, он по договору своевременно заменил электрощиты учебно-спортивного комплекса и сообщил об этом заказчику. ВУЗ на протяжении двух недель по неизвестным причинам не принимал работу, при этом, по договору, срок приемки работы составлял пять рабочих дней.

Уполномоченный направил письмо в высшее учебное заведение с требованием выполнить условия контракта и сообщил в прокуратуру о фактах невыполнения госконтракта. После этого ВУЗ принял выполненные ИП работы и перечислил предпринимателю 829 тыс. руб. почти на месяц позже установленного контрактом срока. В аппарате бизнес-омбудсмена области не сообщают, о каком вузе идет речь.

Алла Чижова