На Ямале коронавирусом заразились еще 37 человек

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 142 человека. Из них более 35 тыс. уже выздоровели, еще 399 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 571 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 257 650. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 86 455 больных скончались.

Михаил Мананников