Шестерых южноуральцев осудили за незаконное изготовление и сбыт оружия

Калининский районный суд Челябинска признал шестерых жителей региона виновными по двум статьям, связанным с незаконным оборотом оружия, - ст. 222 (приобретение, хранение, передача, сбыт, хранение и перевозка) и ст. 223 (изготовление) УК РФ.

Как сообщают в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, сотрудники ведомства задержали участников преступной группы в марте 2019 года при попытке сбыта автомата Калашникова. После этого оперативники изъяли еще несколько единиц оружия при обысках по местам проживания задержанных. Следствие установило, что группа приобретала охолощенные экземпляры автоматов, чтобы переделывать их в боевые и продавать.

В зависимости от степени участия в преступной деятельности, осужденных приговорили к разным срокам наказания – от условного до колонии строгого режима.