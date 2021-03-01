«Башкиравтодор» потратит на ограждение на дорогах 148,37 млн рублей

АО «Башкиравтодор» 23 марта отберет субподрядчика замены и устройства барьерного ограждения на дорогах общего пользования в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 148,37 млн руб. Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 15 марта.

Работы нужно выполнить до 30 сентября 2022 года. Субподрядчик должен демонтировать 20 тыс. м тросовых ограждений на бетонных столбах и устроить 60 тыс. м ограждений высотой 0,75 м и шагом 2 м. Балки барьерного ограждения в пределах всей длины должны быть состыкованы болтовыми соединениями. Все элементы конструкции ограждения должны иметь цинковое покрытие, выполненное методами горячего или холодного цинкования.

Майя Иванова