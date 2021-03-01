Экс-глава тамбовского АИЖК не смог оспорить взыскание за переплаченную зарплату

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставит в силе решение первой инстанции о взыскании с бывшего гендиректора АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» (АИЖК) Михаила Шубина возникших из-за переплаченной зарплаты убытков. Как следует из судебной документации, господин Шубин должен вернуть АИЖК 737,8 тыс. руб., а также оплатить 16,2 тыс. руб. судебных расходов. Компания планировала взыскать с бывшего главы 1,1 млн руб., которые экс-руководитель начислил сотрудникам по договорам и Кодексу законов о труде РФ за работу в праздники и выходные. Сам Михаил Шубин утверждал, что законно оплачивал сотрудникам работу в выходные.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков