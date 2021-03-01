В Екатеринбурге на семи улицах установят знак «Остановка запрещена»

В Екатеринбурге для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на семи улицах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», сообщили в городском департаменте информационной политики.

Знаки будут установлены на следующих улицах: