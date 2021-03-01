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В Екатеринбурге на семи улицах установят знак «Остановка запрещена»

В Екатеринбурге для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на семи улицах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», сообщили в городском департаменте информационной политики.

Знаки будут установлены на следующих улицах:

  • Ул. Мамина Сибиряка – от ул. Малышева до ул. Куйбышева;
  • Ул. Первомайская – от ул. Мира до ул. Софьи Ковалевской;
  • Ул. Карла Либкнехта – от ул. Шевченко до ул. Первомайской;
  • Ул. Фрунзе – от ул. Чапаева до ул. Белинского;
  • Ул. Братьев Быковых – от ул. Свердлова до ул. Испанских Рабочих;
  • Внутриквартальный проезд от ул. Челюскинцев до дома № 18 на ул. Николая Никонова;
  • Внутриквартальный проезд от ул. Волгоградской до пер. Садоводов.
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