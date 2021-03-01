Гузелия Сафина стала пятой в списке «богатейших self-made женщин России»

Замгендиректора ТАИФ Гузелия Сафина заняла пятое место среди «богатейших self-made женщин» страны. Рейтинг составил журнал Forbes.

«Forbes Woman впервые в России посчитал состояние женщин, которые заработали свои активы самостоятельно, а не получили по наследству или в результате развода», — уточняют авторы исследования.

Отмечается, что состояние госпожи Сафиной оценили в $300 млн. Она занимает пост замгендиректора ТАИФ с 1995 года. Ей принадлежит 4,5% ГК.

Самой богатой в рейтинге «self-made женщин» России оказалась основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценили в $ 10,1 млрд. Второе место заняла частный инвестор Ольга Белявцева с состоянием в $550 млн. Тройку лидеров замкнула замглавы правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова с состоянием в $ 475 млн.

"Ъ-Казань"