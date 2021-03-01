В Нижнем Новгороде снега выпало в два раза больше нормы

В Нижнем Новгороде в феврале выпало 82 мм осадков, сообщили в мэрии. Это около 135 см снега, что в два раза больше месячной нормы.

В том числе, с 25 по 27 февраля в городе выпало 26 мм осадков, или около 40 см снега. Это больше половины месячной нормы — 60%.

Главам районов города поручили усилить контроль за работой подрядчиков и оптимизировать работу техники. «Выпавшее количество осадков существенно, но для дорожников это не должно быть отговоркой. Техники в городе для среднего уровня осадков много, но для таких снегопадов недостаточно. Кроме того, зачастую в районах техника используется нерационально, где-то не хватает контроля за коммунальщиками. Все это дает свой негативный эффект, и мы не достигаем тех задач, которые ставим. Будем корректировать работу и привлекать дополнительную технику»,— рассказал заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Анастасия Еремина