За сутки COVID-19 подтвердился еще у 179 свердловчан

На территории Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. Также в регионе зафиксировано еще 11 летальных случаев.

Таким образом, с начала пандемии в Свердловской области было инфицировано 77 869 человек, более

Всего с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 77 690 случая COVID-19. более 70 тыс. пациентов выздоровели. От вируса умерли 2 387 больных.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил режим обязательной самоизоляции до 1 марта. Большую часть карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, региональные власти планируют снять в начале лета.