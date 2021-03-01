За выходные в Ростовской области было выявлено 565 случаев коронавируса

В минувшие выходные в Ростовской области выло зафиксировано 565 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. В субботу был выявлен 281 случай заражения, в воскресенье — 284.

За прошедшие выходные в регионе вылечились 629 человек. Умерли 20 человек.

По состоянию на утро 28 февраля количество заболевших в регионе превысило 73 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1738. Коэффициент распространения инфекции — 0,92. За весь период выздоровели более 63,4 тыс. человек, умерли 3 115 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,5 тыс. человек.

Наталья Шинкарева