В Сочи на многодетную мать завели уголовное дело за неуплату алиментов

На уроженку Астрахани, проживающую в Сочи, завели уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Женщина подозревается в уклонении от содержания троих несовершеннолетних детей – невыплате им алиментов. Двое из них, сын 17 лет, дочь 16 лет находятся на попечении ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Юность» с июля 2005 года, сын 14 лет находится на попечении опекуна.

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», суд назначил ей наказание в виде штрафа. Повторное нарушение стало причиной возбуждения уголовного дела.

Ольга Логинова