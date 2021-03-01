В Рыбинске лже-соцработник украла у пенсионерки 485 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая, представившись социальным работником, украла у пенсионерки 485 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. 39-летняя женщина обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Согласно материалам дела, к 88-летней пенсионерке пришла неизвестная женщина, и представившись социальным работником, сообщила что пенсионерке якобы выделена материальная помощь. Во время разговора подозреваемая, сумев отвлечь пенсионерку, похитила ее деньги.

«После ее ухода пожилая женщина решила проверить свои сбережения, которые хранила в тумбочке, и обнаружила их пропажу»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что сумма ущерба составила 485 тыс. руб.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ведется расследование. Подозреваемая дала признательные показания. Ущерб частично возмещен.

Дарья Сабаева