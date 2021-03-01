Из-за пандемии доходы ККТ «Космос» в 2020 году сократились на 33,7%

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции и введения карантинных ограничений в Свердловской области доходы ККТ «Космос» сократились на 33,7%. Соответствующая информация указана в материалах (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) к заседанию комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ).

Согласно данным мэрии, выручка «Космоса» в прошлом году составила 21,5 млн. руб. (в 2019 году — около 64,8 млн руб.), убыток предприятия — 13,1 млн руб. Из общей суммы доходов более 7,4 млн руб. было получено за кинопрокат, около 14,1 млн руб. — за организацию и проведение зрелищных мероприятий. При этом средняя цена аренды залов с 2019 года выросла на 26,5% — до 381 тыс. руб.

Напомним, в июне прошлого года бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал изменение формата работы ККТ «Космос» из-за его убыточности.

Кроме того, количество зрителей в ККТ «Космос» снизилось более чем на 70%. Так, в прошлом году кинозалы посетили 42,5 тыс. человек, за аналогичный период 2019 года — 147,8 тыс. человек. «В среднем на один сеанс в кинозале были 28 человек или 1,2% от общего количества мест»,— поясняется в материалах к заседанию.

В качестве причины снижения количества зрителей указывается введение губернатором Евгением Куйвашевым запрета на проведение культурно-массовых мероприятий. Из-за чего в прошлом году «Космос» фактически осуществлял кинопрокат только с 1 января по 18 марта и с 25 по 31 декабря. Карантинные ограничения и пандемия также стали причинами отмены и переноса ряда мероприятий, запланированных в «Космосе» в 2020 году.

Анастасия Реутова