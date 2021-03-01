Ограничения из-за коронавирусной инфекции на Кубани продлены до 14 марта

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 14 марта, сообщила пресс-служба администрации края.

Согласно документу, граждане по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, а также режим самоизоляции для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Количество участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

Анна Перова, Краснодар