В Красноярском крае более 70 детей отравились из-за салатов

Управление Ропотребнадзора по Красноярскому краю зарегистрировало более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом псевдотуберкулез. Как уточнят пресс-служба ведомства, это дети от семи до 14 лет, которые посещали школы в Советском и Октябрьских районах Красноярска.

«Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции – овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса»,— говорится в сообщении ведомства. В школах провели дезинфекцию на пищеблоках.

Отмечается, что в отношении организатора питания, поставщика пищевых продуктов образовательного учреждения провели проверку и установили нарушения требований санитарного законодательства. Приготовление готовых блюд приостановили, на деятельность поставщика продукции наложен временный заперт.

Иерсиниозная инфекция — инфекционная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени. Заболевание протекает в двух формах — кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза.

Юлия Сасевич