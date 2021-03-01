Прокуратура внесла представление заместителю начальника СвЖД за разлив нефтепродуктов в Кунгуре

Пермская транспортная прокуратура вывила нарушения законодательства в деятельности АО «РЖД», приведшие к экологическому ЧП на станции Кунгур в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 24 января на железнодорожной станции Кунгур произошла утечка опасного химического груза (газолина) из стоявшей на путях цистерны. Установлено, что работники АО «РЖД», нарушив требования закона, не отвели цистерну с течью в безопасное место, а сотрудников организации по утилизации вызвали с опозданием. Полиэтиленовые мешки с собранным нефтепродуктом, снегом и грунтом две недели лежали на месте утечки.

Прокурором в целях устранения нарушений закона заместителю начальника Свердловской железной дороги внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме этого, в отношении грузоотправителя — ООО «Газпромнефть-Логистика», по чьей вине произошла утечка, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.14 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте). Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении нарушений закона.