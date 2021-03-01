Почти каждую третью квартиру в Казани покупают приезжие

В Казани свыше 30% квартир приобретают приезжие покупатели. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Отмечается, что всего в прошлом году в Казани построили 52 многоквартирных дома общей площадью 693,4 тыс. кв. м на 14 тыс. квартир. В том числе по соципотеке было построено восемь жилых домов площадью 123 тыс. кв. м на 2,2 тыс. квартир. Также в городе за год ввели эксплуатацию 191 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов.

Всего в Казани за год ввели 884 тыс. кв. м жилья. Город лидирует по объемам введенных жилых помещений среди столиц регионов ПФО. Обеспеченность жильем на одного казанца составляет 27 кв. м, что на 0,6 кв. м больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"