Застройщик Суворовского планирует возвести в микрорайоне детские сады и школы

Администрация Ростова достигла договоренности с застройщиком микрорайона «Суворовский», ООО «ВКБ-Новостройки», о том, что он возьмет на себя обязательства по проектированию и строительству социальных объектов в районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Такая схема уже применялась в Ростове и доказала свою эффективность, так как позволяет значительно сократить сроки строительства: инвестор строит за счет собственных средств на своем участке, не теряя время на процедурах по передаче земли муниципалитету»,— отмечается в сообщении. Как сказано в сообщении, такая мера позволит полностью обеспечить жителей района необходимой инфраструктурой. Сейчас в районе расположено 75 многоквартирных домов, где проживают 45 тыс. человек. При этом в Суворовском работает всего одна школа на 1350 мест и три детских сада. Сейчас в микрорайоне ограничено жилищное строительство.

В сообщении отмечается, что в этом году застройщик начнет строительство двух детских садов на 280 и 320 мест. Кроме того, начнется проектировка школы на 1600 мест. «Кроме того, инвестором будут построены и спортивные объекты. Речь идет о многофункциональном спортивном манеже, где разместится спортивная школа, и будут проходить занятия по игровым видам спорта. К строительству приступят уже в этом году»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева