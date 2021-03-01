01 марта, понедельник
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Ижевск. Удмуртия

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Почти 2,5 млн рублей похитили у 20 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 20 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 2,37 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отметим, что деньги у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных. Также зарегистрированы факты хищения под предлогом покупки и продажи товаров в интернете. Большинство заявлений в полицию поступило от жителей Ижевска, Можги, Воткинска, Игринского и Селтинского районов. Их возраст — от 28 до 73 лет. По ряду фактов хищения возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.

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