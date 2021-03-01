Завод «Искра» подвел итоги 2020 года

Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «Технодинамика» (госкорпорация «Ростех») подвел итоги 2020 года. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, связанную с пандемией COVID-19, предприятие увеличило объем выручки от экспортных поставок более чем на 17%. Чистая прибыль завода составила почти полмиллиарда рублей.



В 2020 году суммарная выручка от экспортных поставок завода выросла до 1,38 млрд руб., что превысило показатель 2019 года более чем на 17%. Объем поставок продукции и услуг на внутренний рынок составил более 3,6 млрд руб. Таким образом, общая выручка от реализации продукции завода превысила 5 млрд руб. При этом чистая прибыль достигла 488,8 млн руб.

Положительную динамику показало производство неэлектрических устройств, электродетонаторов, промежуточных детонаторов, а также комплектующих изделий капсюлей-детонаторов. Основными зарубежными потребителями по итогам 2020 года стали предприятия Казахстана, Узбекистана и Киргизии. При этом наибольшая доля экспортных поставок пришлась на Узбекистан.

В 2020 году новосибирская «Искра» расширила линейку детонирующих шнуров — завершается разработка нового изделия высокой мощности, предназначенного для ведения взрывных работ как на поверхности, так и в подземных выработках рудников и шахт, не опасных по газу или пыли. Кроме того, новая продукция может использоваться для прокладки минерализированных полос при тушении лесных пожаров.

Кроме того, на заводе ведется работа, направленная на совершенствование электронных детонаторов. В частности, ведется разработка системы электронного инициирования, получившей название «Аметист». Изделие входит в линейку электронных детонаторов, что позволит продукции выйти на новый уровень безопасности и надежности. Еще одна разработка — электронная система инициирования «Нефрит», созданная на базе электронных модулей. Новая система позволит на 30% снизить стоимость выпускаемых электронных детонаторов, что способствует существенному повышению конкурентоспособности продукции.

Ступенчатый промежуточный детонатор ДПМ-4 — еще одно изделие, разрабатываемое предприятием. Продукция предназначена для инициирования шпуровых зарядов взрывчатых веществ при ведении взрывных работ в подземных выработках.

«Завод „Искра“ является ведущим отечественным производителем промышленных средств взрывания для добывающей промышленности и строительной отрасли. Предприятие выпускает более 100 видов изделий, при этом его продукция сертифицирована на соответствие требованиям ЕС в области взрывчатых материалов Федеральным институтом исследований и контроля материалов (Германия), это обеспечивает возможность выхода на новые рынки сбыта,— отметил генеральный директор холдинга „Технодинамика“, куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.— Что еще более важно, завод постоянно совершенствует продукцию. Например, на предприятии продолжается работа над уникальным проектом „Модифицирование взрывчатых веществ углеродными наноматериалами“. Он нацелен на создание технологической инновации — получение взрывчатых веществ с новыми характеристиками».